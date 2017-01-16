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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

ФСБ наказало бойовикам на Донбасі дискредитувати спецслужби України

14:50, сьогодні 710 Читать новость на русском
Бойовики на Донбасі
Бойовики на Донбасі / Getty Images

ФСБ Росії наказала бойовиками на Донбасі підготувати спецоперацію задля дискредитації спецслужб України.

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

Одночасно "МГБ ДНР" і "МГБ ЛНР" отримали вказівки від керівництва ФСБ РФ про підготовку силових спецоперацій з метою дискредитації українських спецслужб, які нібито використовують терористичні методи,
– мовиться у повідомленні.

Зокрема, бойовикам дано вказівку розробити детальні плани проведення спецоперацій на території "ДНР" і "ЛНР" під виглядом диверсійно-розвідувальної групи СБУ і Головного управління розвідки Міноборони України з підриву цивільних об'єктів у тилу, диверсій на транспорті, ліквідації окремих, заздалегідь визначених "представників місцевої влади".

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Розробку планів цих спецоперацій наказано проводити в умовах суворої секретності, з одночасним плануванням їх масштабного висвітлення в ЗМІ. Приведення планів спецоперацій в дію повинно здійснюватися виключно за сигналом з Москви,
– зазначив Тимчук.

Теги: Україна Україна-Росія Війна на Донбасі ФСБ Міністерство оборони України СБУ
Джерело: 24 Канал
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