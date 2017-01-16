ФСБ наказало бойовикам на Донбасі дискредитувати спецслужби України

ФСБ Росії наказала бойовиками на Донбасі підготувати спецоперацію задля дискредитації спецслужб України.

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

Одночасно "МГБ ДНР" і "МГБ ЛНР" отримали вказівки від керівництва ФСБ РФ про підготовку силових спецоперацій з метою дискредитації українських спецслужб, які нібито використовують терористичні методи,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, бойовикам дано вказівку розробити детальні плани проведення спецоперацій на території "ДНР" і "ЛНР" під виглядом диверсійно-розвідувальної групи СБУ і Головного управління розвідки Міноборони України з підриву цивільних об'єктів у тилу, диверсій на транспорті, ліквідації окремих, заздалегідь визначених "представників місцевої влади".

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Розробку планів цих спецоперацій наказано проводити в умовах суворої секретності, з одночасним плануванням їх масштабного висвітлення в ЗМІ. Приведення планів спецоперацій в дію повинно здійснюватися виключно за сигналом з Москви,

– зазначив Тимчук.