ФСБ треба було показати свою роботу, – експерт про затримання Цимбалюка

Затримання українського журналіста Романа Цимбалюка московським правоохоронцями – це насамперед відповідь російських спецслужб на скандал із аспірантом МДУ, який протестував проти анексії Криму з українським прапором.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Петро Олещук. За його словами, ФСБ треба було терміново показати свою роботу перед начальством. На той момент нікого "кращого", ніж український журналіст, вони не знайшли.

Як зазначає експерт, мабуть, спецслужбам стало зрозуміло, що, якщо вони цю ситуацію із затриманням українського журналіста розкручуватимуть далі і вигадуватимуть черговий "терористичний український центр", то це навіть їм самим буде не вигідно. Тому Цимбалюка відпустили.

Можливо, досвід із затриманням українського журналіста Романа Сущенка показав ФСБ, що під час розкручування таких тем потенційні збитки більші, ніж вигоди. Якби вони заарештували Цимбалюка, потрібно було б доводити справу до кінця, "знаходити" якісь зв’язки, вигадувати начебто терористичні угрупування, – вважає Олещук.

Водночас політолог зазначає, що Сущенка не можуть відпустити, тому що російські спецслужби вже оголосили про його "викриття", і тепер вони не можуть відступити перед своїм керівництвом. Тому що закриття цієї справи означатиме для них певні неприємні кадрові рішення.