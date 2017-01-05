ФСБ відправляє на передову невдоволених бойовиків "ДНР"

Донецьких "силовиків", які висловлювали невдоволення діяльністю окупаційних військ і місцевою "владою", залучають до складу передових підрозділів бойовиків на Донбасі. Це роблять представники ФСБ Росії спільно з "Міністерством державної безпеки ДНР".

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"З 3 січня цього року представниками ФСБ РФ спільно з "МДБ ДНР" розпочато заходи з примусового залучення до бойових дій у складі передових підрозділів 1 армійського корпусу (Донецьк) Збройних сил РФ особового складу "республіканських силових структур". Як правило, до передових підрозділів військовослужбовці направляються з метою перевиховання, з числа тих, які будь-яким чином проявили невдоволення діяльністю російських окупаційних військ і місцевою владою, або без оформлення дозволу ФСБ РФ перебували на території, підконтрольній Україні", – повідомляє розвідка.

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У повідомленні зазначається, що продовжується зниження рівня укомплектованості особовим складом передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ внаслідок невдоволення військовослужбовців умовами служби та втрати мотивації до її продовження. Це змушує командування російських військ застосовувати додаткові заходи для комплектування вакантних посад.