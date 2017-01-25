ФСБ відпустила адвоката Полозова

Федеральна служба безпеки РФ відпустила адвоката Миколу Полозова після допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Про це повідомив адвокат виданню "Інтерфакс-Україна".
"Я тільки що вийшов з будівлі управління ФСБ у Сімферополі. Слідчі ФСБ дві години намагалися задавити питання під відеозапис про надання юридичної допомоги у справі І. Умерова, що є адвокатською таємницею", – розповів Полозов.
Адвокат додав, що розцінює своє затримання як спробу викрадення. Адже серед білого дня на вулиці його схопили троє осіб та заштовхали у машину. Вже згодом один із них показав посвідчення слідчого ФСБ.
За даним фактом я звернусь у федеральну адвокатську палату Росії, до уповноваженого з прав людини. Буду вирішувати це питання в судовому порядку,
– підкреслив Микола Полозов.
Він зазначив, що не збирається найближчим часом залишати окупований півострів.
Нагадаємо, 25 січня журналіст Антон Наумлюк повідомив, що російського адвоката Миколу Полозова затримали в окупованому Криму та везуть на допит в управління ФСБ РФ.
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