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ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні з Кримом

10:38, сьогодні 802 Читать новость на русском
Співробітники ФСБ
Співробітники ФСБ / openrussia.org

Федеральна служба Росії затримала на пунктах пропуску з окупованим Кримом двох громадян України. У відомстві стверджують, що затримані раніше були оголошені в розшук за скоєння злочинів.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу ФСБ РФ.

У пункті пропуску "Джанкой" був затриманий 26-річний чоловік. Його підозрюють у крадіжці золотого ланцюжка, який хлопець зірвав з жінки на вулиці.

"Співробітником прикордонного контролю затримано громадянина України 1991 року народження. При перевірці документів контролера стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополя", – йдеться у повідомленні.

Також була затримана українка на виїзді з окупованого Криму. Жінку звинувачують у наданні неправдивих даних і фіктивних документів для отримання громадянства Росії.

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У процесі оформлення документів громадянки України співробітник управління встановив, що пред'явник з нещодавно оголошений у федеральний розшук за підозрою у скоєнні злочину,
– стверджують у російському відомстві.

Обом громадянам України обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Теги: Україна ФСБ українці Новини Криму Анексія Криму Україна-Росія
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