ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні з Кримом

Федеральна служба Росії затримала на пунктах пропуску з окупованим Кримом двох громадян України. У відомстві стверджують, що затримані раніше були оголошені в розшук за скоєння злочинів.
Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу ФСБ РФ.
У пункті пропуску "Джанкой" був затриманий 26-річний чоловік. Його підозрюють у крадіжці золотого ланцюжка, який хлопець зірвав з жінки на вулиці.
"Співробітником прикордонного контролю затримано громадянина України 1991 року народження. При перевірці документів контролера стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополя", – йдеться у повідомленні.
Також була затримана українка на виїзді з окупованого Криму. Жінку звинувачують у наданні неправдивих даних і фіктивних документів для отримання громадянства Росії.
Читайте також: Російські спецслужби блокують українське мовлення в окупованому Криму
У процесі оформлення документів громадянки України співробітник управління встановив, що пред'явник з нещодавно оголошений у федеральний розшук за підозрою у скоєнні злочину,
– стверджують у російському відомстві.
Обом громадянам України обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.