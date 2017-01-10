ФСБ затримала українця на кордоні з Кримом

На адміністративній межі з окупованим Росією Кримом співробітники ФСБ затримали українця, який намагався потрапити на територію півострову.

Про це повідомляє російська інформагенція "РИА Новости" з посиланням на "кримське прикордонне управління" ФСБ.

Зазначається, що громадянина України 1973 року народження затримали на автомобільному пункті пропуску "Перекоп".

Раніше чоловікові заборонили в’їзд до Росії до 2019 року, однак, як підкреслюють у спецслужбі, він змінив прізвище у Новій Каховці та отримав новий паспорт, аби обійти заборону.

Наразі українець перебуває під вартою, проти нього порушено кримінальну справу.

Додамо, що чоловікові загрожує штраф до 300 тисяч рублів або позбавлення волі терміном до 4 років.

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Нагадаємо, 9 листопада стало відомо про затримання російською ФСБ на території окупованого Криму чергової групи так званих українських "диверсантів".