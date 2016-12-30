Фургон провалився під асфальт у Львові: опубліковані фото

Вранці у Львові на вул. Богданівській під фургоном провалився асфальт.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, передає Zaxid.net.

Інцидент стався неподалік церкви на ділянці дорогу, яку давно не ремонтували. Через велику яму стоки з каналізаційних труб витікають на дорогу. Провалля поступово збільшується.

За словами фахівців "Львівводоканалу", під дорогою зруйнувався каналізаційний колектор, якому близько 100 років. Його ремонт запланований на січень 2017 року.

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Додамо, у Києві припаркований автомобіль Toyota скотився вниз по схилу.