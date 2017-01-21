Фургон врізався у пасажирський автобус на Прикарпатті: є багато постраждалих

На Прикарпатті зіштовхнулися пасажирський автобус та мінівен. Внаслідок ДТП восьмеро людей потрапили до лікарні.

Автобус прямував до Луцька. Водій мінівена виїхав на зустрічну смугу та врізався в рейсовий автобус. Удар був настільки сильним, що автобус злетів у рів, повідомляє місцеве видання.

В результаті аварії водій мінівена та семеро пасажирів автобуса опинились у лікарні. У потерпілих – травми різної важкості. Серед постраждалих 6-річний хлопчик.

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Причини ДТП наразі невідомі.

Всі фото: Galka