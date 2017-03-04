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Футбольні фанати в Танзанії використали своїх дружин як ставки

23:17, 3 березня 506 Читать новость на русском
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У Танзанії чоловіки поставили дружин на важливий футбольний матч.

У дербі Дар-ес-Салама зійшлися клуби "Сімба" і "Янг Афріканс" – 2 непримиренних суперники, пише Іsport. 2 фанатів з різних команд вирішили поставити ставку і підписали контракт: якщо одна з команд виграє, то той, хто програв, віддасть свою дружину переможцю.

У підсумку, вболівальнику, який програв, все ж стало шкода втрачати свою дружину, і він домовився виплатити поразку в грошовому еквіваленті. Що характерно, в Танзанії практика ставок на дружин вже давно поширена.

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Теги: Курйози гроші
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