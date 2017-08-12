Футбольні фанати влаштували масову бійку у Києві: з'явилося відео сутичок

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Ввечері, 11 серпня, біля станції метро "Олімпійська" відбулися масові зіткнення між футбольними уболівальниками "Сегедка" (Одеса) і "Родичі" (Київ).
Сутичка розгорілася одразу після матчу "Динамо" – "Зірка". Бійка тривала кілька хвилин, футбольні фанати почали втікати, коли прибула поліція.
Читайте також: Ультрас "Шахтаря" нагадали, чий насправді Донецьк
Напередодні лідери угруповання "Родичі" зробили офіційну заяву про розрив перемир'я з іншими фанатськими рухами України. Цю угоду було підписано три роки тому після військового вторгнення Росії в Україну.
Київські фанати заявили, що причиною бійки стало бажання покарати одеситів за "зв'язки з російськими фанатами".