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Футбольні фанати влаштували масову бійку у Києві: з'явилося відео сутичок

13:42, сьогодні 346 Читать новость на русском
Бійка футбольних фанатів у Києві
Бійка футбольних фанатів у Києві / Скріншот із відео

Ввечері, 11 серпня, біля станції метро "Олімпійська" відбулися масові зіткнення між футбольними уболівальниками "Сегедка" (Одеса) і "Родичі" (Київ).

Сутичка розгорілася одразу після матчу "Динамо" – "Зірка". Бійка тривала кілька хвилин, футбольні фанати почали втікати, коли прибула поліція.

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Напередодні лідери угруповання "Родичі" зробили офіційну заяву про розрив перемир'я з іншими фанатськими рухами України. Цю угоду було підписано три роки тому після військового вторгнення Росії в Україну.

11.08.2017 Ukraine. Kiev. Part 1. Rodecy (Relative, Dynamo Kiev) vs Segedka (Odessa). ~50х~60. Police

Допис, поширений GruppaOF (@gruppaof)

Київські фанати заявили, що причиною бійки стало бажання покарати одеситів за "зв'язки з російськими фанатами".

11.08.2017 Ukraine. Kiev. Родичи (relative,Dynamo Kiev) vs Segedka (Odessa). ~50х~60. Police

Допис, поширений GruppaOF (@gruppaof)

Теги: Новини України Ультрас Новини Києва Кримінальні новини
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