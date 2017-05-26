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G7 повинна прийняти відповідальні рішення щодо Росії, – британський експерт

16:39, сьогодні 39 Читать новость на русском
G7 повинна підтвердили свою єдність щодо ставлення до Москви
G7 повинна підтвердили свою єдність щодо ставлення до Москви / Getty images

На саміті "Великої сімки", який триватиме два дні – з 26 по 27 травня – в італійському місті Таорміна, глави країн-учасниць повинні продемонструвати єдність у російському питанні і не ухилятися від прийняття важливих рішень щодо РФ.

Про це йдеться на сторінках L'Express. Автор статті – британський експерт Європейської ради з міжнародних відносин Марк Галеотті – стурбований тим, що на порядку денному саміту не фігурує позиція, якої варто дотримуватися у відношенні до Росії.

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Під час зустрічі сім лідерів обговорюватимуть питання торгівлі, імміграції та зміни клімату, але особливу увагу приділять питанням світової безпеки і боротьби з тероризмом.

Саме з ними і пов'язана безпосередньо Росія, тому не можна ігнорувати цей факт і уникати відповідальних рішень, зазначається у публікації.

Політолог пропонує, як мінімум, "зберегти крихку єдність в наявних заходах безпеки.

Найменший ознака ослаблення волі Заходу в протистоянні з російською агресією може послати небезпечний месидж. Тоді Москва зробить висновок, що Європі не вистачає єдності та стійкості і що Росія може бути агресивною, коли забажає,
– розмірковує політолог.

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Тому у цьому контексті найдієвішими є санкції, вважає експерт, хоча і визнає, що "дехто сумнівається в їх користі". Проте Галеотті все ж закликає ЄС відновлювати свої санкції кожні півроку, аби постійно привертати цим увагу Кремля.

Якщо вважати, що санкції не діють або діють недостатньо швидко, їх потрібно не знімати, а посилювати. Ми могли б розширити індивідуальні санкції щодо представників режиму, які причетні до агресії щодо України і Сирії або замішані в підривній діяльності проти країн Заходу. Таким особам можна відмовити у візі, заморозити активи, поширити санкції на сім'ю,
– рекомендує Галеотті.

"Головне, щоб G7 і ЄС підтвердили свою єдність щодо ставлення до Москви і між собою," – вважає експерт.

Нагадаємо, на Сицилії стартує саміт G7, в якому вперше візьме участь і Дональд Трамп.

Теги: Політика Велика сімка Москва
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