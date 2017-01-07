Гачок шалених знижок: секрети маркетологів, про які ви не знали

Новорічно-різдвяний період – це не лише свята, гості і мандри, а й розпродажі. У багатьох вітринах уже майорять знижки -50%. Іноді такі покупки бувають дуже вигідними. А іноді можна потрапити на гачок маркетологів і купити річ зовсім недешево.

На новорічні та різдвяні свята магазини масово знижують ціни на товари. Одні на 30%, а інші аж на 70%. Від такої щедрості голова йде обертом, і люди мчать купувати дешеві товари. Але чи такі вже вони дешеві? Щоб зробити справді вигідні покупки і не потрапити на гачок маркетологів, варто добре вивчити ці гачки.

Гачок №1

Дуже часто магазини використовують простий, але ефективний метод – десь за місяць до Нового року трохи піднімають ціни. А потім влаштовують знижки. На ділі ж покупець отримує товар за старою ціною. Тобто це звичайнісінький обман. Тому, якщо вирушаєте купувати якийсь конкретний товар, помоніторте перед здійсненням покупки ціни на нього в інтернеті, аби не переплатити.

Гачок №2

Наступний маркетинговий хід дещо хитріший. Магазин повідомляє, що, наприклад, сукня коштує на 30% дешевше. Але до неї кріплять ремінець. Покупець вважає, що це акційний комплект. Але на касі раптом дізнається, що знижка діє тільки на сукню, а на ремінець – ні. До того ж сукня за акційною ціною продається лише разом з ремінцем. Як правило, після такого відкриття від покупки все одно ніхто не відмовляється. Сукня сподобалася, ціна приємна та й ремінь до неї дуже пасує. Але насправді ціну на ремінь магазин підвищив на суму знижки на сукню. В результаті вартість комплекту обійдеться у стільки ж, якби ці дві речі ви купували б окремо до розпродажу. І тоді покупець міг би взагалі не купити ремінь.

Гачок №3

При покупці на суму від, наприклад, двох тисяч гривень, магазин обіцяє знижку в наступному місяці, приміром, 20%. Де ж тут криється обман? Насправді до наступного місяця магазин підвищує ціни на ті ж самі 20%. При цьому на вітрини виставляє не ходові товари, тобто вибір значно зменшується. Але, зазвичай, покупець все одно щось придбає, адже йому буде шкода, якщо бонус пропаде. Таким чином купується непотрібна річ та ще й за завищеною ціною.

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Гачок №4

Коли покупець заходить у магазин, то в першу чергу звертає увагу на те, що відбувається справа від нього. Це вдало використовують продавці. І саме там розташовують великі вивіски з надписом "Знижка". При цьому на стелажах з акційним товаром, як правило, безлад. Речі не розкладені акуратно – за розміром, кольором, фасоном – а розкидані і перемішані з неакційними товарами. Консультанти пояснюють це напливом покупців та ажіотажем. Насправді ж, безлад створюють навмисне, аби поміж товарів зі знижками покупець прихопив собі речі і за повною ціною.

Гачок №5

Покупцю, який міряє акційний товар, консультант пропонує ще одну річ, яка ідеально доповнить образ. При цьому обіцяючи знижку у півціни. Клієнт тішиться, що йому так пощастило зекономити і з радістю купує обидві речі. В реальності ж ціна другої речі є завищеною. До того ж, продавець пропонує саме ту річ, яку часто купують у тандемі – піджак/штани, шапка/шалик, спідниця/блузка та інші подібні "пари".

Гачок №6

В магазинах нерідко можна побачити стійки з вивіскою "Остання річ". Покупець розуміє, що кофтини чи штанів такого фасону він більше не знайде, а тут ще й знижка. Зрозуміло, що він поспішає їх купити. Але на справді одяг на стійці не в останньому екземплярі. Його спеціально так вивішують, аби створити ажіотаж і змусити людину бігти за покупкою.

На початку стійки також можуть розвішувати одяг неходових розмірів зі знижкою, наприклад, XS чи XXL. На них цінники прикріплені зверху. А далі йдуть дорожчі неакційні, але дуже схожі речі популярних розмірів. Покупець такої підступності може не помітити. А коли на касі виявить, що знижки немає, від покупки навряд чи вже відмовиться.

Що ще варто знати про систему святкових знижок?

Наприкінці року сервісні центри відомих брендів електроніки та побутової техніки завершують ремонт бракованих товарів і відправляють їх назад в магазини, звільняючи склади. Виробники продають їх зі знижкою 50%, але при цьому продавці не зізнаються, що акційний товар був колись несправним. Але перестраховуються фразою, що акційний товар поверненню і обміну не підлягає. Ці умови прописані дрібним шрифтом в рекламі розпродажу, а продавці усно не попереджають клієнтів.

Буває й таке, що покупець приходить за акційним товаром, а продавець повідомляє, що його, на жаль, вже розкупили. Але одразу ж втішає, мовляв, є подібний і майже за такою ж ціною. Клієнт погоджується, адже товар начебто аналогічний і в запланований бюджет він вписується. В дійсності, річ, яку пропонують взамін, від початку була дешевшою через нижчу якість чи менш відомий бренд. І таким чином продавці, користуючись ажіотажем, розпродають непопулярний товар.

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