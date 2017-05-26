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Галасюк: Україна має провести нотифікацію щодо "металургійного закону"

10:44, сьогодні 138 Читать новость на русском
Віктор Галасюк
Віктор Галасюк / Фото з соцмереж

Україна має офіційно поінформувати СОТ та країни-члени COT про наміри продовжити термін дії вивізного мита на брухт чорних металів на рівні 30 євро/т на 2 роки та провести відповідні консультації.

Із пропозицією дати відповідне доручення профільним міністерствам до Прем’єр-міністра звернувся заступник Лідера РПЛ з економічної політики, голова парламентського Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк.

"Уряд має працювати на промисловість, а торгівельна дипломатія – на інтереси українського виробництва та економіки! Така нотифікація є дуже важливою, щоб ми не стикнулися з непорозумінням з боку наших шановних іноземних партнерів", – пояснив парламентар.

Галасюк нагадав, що минулого тижня Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому ініційований разом з Олегом Ляшком та однодумцями законопроект №6382 про продовження на 2 роки дії "металургійного закону" (збереження підвищеного до 30 євро/т мита на експорт металобрухту).

"Сьогодні парламент включив цю законодавчу ініціативу до порядку денного 260-ма голосами. Наступного сесійного тижня, за наполяганням промислового Комітету та фракції РПЛ, цей законопроект планується до розгляду у сесійній залі ВР", – поінформував він.

Як зазначається у зверненні депутата, норми законопроекту №6382 в повній мірі відповідають положенням статті XXI(b)(iii) ГАТТ "Винятки з міркувань безпеки", що передбачає право держави застосовувати обмежувальні заходи з метою захисту своєї національної безпеки. Держава може самостійно визначати, що є "суттєвими інтересами безпеки", а також які заходи необхідно застосовувати для захисту таких інтересів у конкретному випадку. В умовах анексії Криму та проведення АТО на Сході України запропоновані законопроектом заходи щодо захисту національної безпеки з додатковим урахуванням економічного фактору повністю підпадають під виключення, передбачені ГАТТ. При цьому тимчасове підвищення вивізного мита на брухт чорних металів відповідає основним критеріям застосування статті XXI(b)(iii) ГАТТ та інших положень системи угод СОТ.

Голова профільного Комітету переконаний, що ці аргументи мають бути належним чином доведені до торгівельних партнерів України.

Теги: Політика
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