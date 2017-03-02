Галич розповів, як його вітали з перемогою Вакарчук та Хливнюк

Під час прес-конференції лідер O.Torvald Женя Галич розповів, як його вітали з перемогою на національному відборі Євробачення.

Так, Галичу подзвонили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та фронтмет "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Андрій зателефонував мені і сказав: "Чувак, тобі буде непросто. Будь собою, не бреши нікому і в жодному разі не зазнавайся",

– розповів Галич

За словами Галича, по телефону його привітало багато артистів, серед яких і Джамала та Святослав Вакарчук, який порадив попрацювати над англійською мовою.

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А маленька донька Жені Галича сказала, що її тато "навіть кращий, ніж Monatik".

Це велика похвала, бо вона дуже любить Діму Монатіка,

– пояснив музикант.

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