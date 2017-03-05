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Гамбургер із синтетичного м'яса: економія і гуманність

15:24, сьогодні 434 Читать новость на русском
М'ясо з пробірки скоро змінить весь світ
М'ясо з пробірки скоро змінить весь світ / Фото з відкритих джерел

Технологія виготовлення м'яса в лабораторії стала в 30 тисяч разів дешевшою, ніж переробка та виготовлення тваринного м'яса.

На порталі Next Big Future розповідають, що такі гамбурги в США стали в рази доступніші для споживачів за останні чотири роки. Якщо в 2013 році собівартість бургера з котлетою з вирощеного в лабораторії м'яса становила понад 300 тисяч доларів, то тепер ледь перевищує 10 доларів.

Вчений Марк Пост з Університету Маастрихту вперше розробив технологію вирощування м'язової тканини зі стовбурових клітин корови. Ще у 2013 році він зазначав, що виробництво продукту обійшлося приблизно в 325 тисяч доларів.

А в 2017 році Марк Пост заявив, що собівартість кілограма штучного м'яса становить вже 80 доларів, а один гамбургер коштує 11 доларів. Правда, при цьому, кілограм яловичини коштує в США близько 8 доларів.

За словами біолога, його компанія "Mosa Meat" буде продавати вирощену в лабораторії яловичину вже через чотири-п'ять років.

Сам процес виробництва м'яса в пробірці включає в себе отримання м'язових клітин тварин і застосування білка, який дозволяє клітинам виростати у великі шматки м'яса. Щодо гуманності відносно тварин, то для отримання вихідних клітин від тварин потребується лише одна процедура.

Дослідник зазначає, що основною проблемою для виготовлення такого м'яса є складність формування структурованих м'язів з цих клітин. Також потрібно одночасно вирощувати інші типи клітин, а м'язову тканину необхідно фізично розтягувати, щоб вона правильно розвивалася.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування наука
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