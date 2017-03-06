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Гармонія тіла жінки і природи: неймовірний фотопроект (18+)

22:00, сьогодні 984 Читать новость на русском

Американка-фотограф Лореаль Пристаж показала красу жіночого тіла на фоні природи у власному фотопроекті "Відображення природи".

Своє творіння молода американка публікує на сайті.

Фотографії створені на фоні мальовничої природи Фінляндії. На кадрах модель позує повністю оголеною, прикриваючи голову і тулуб дзеркалом. Віддзеркалення природи наче зливається з тілом дівчини і створює глибоку і приємну картину.

Як правило, дзеркала використовують для того, щоб розглянути найдрібніші деталі, і вкрай рідко для відображення великої картини. Що б вийшло, якщо б природа змогла подивитися на себе в дзеркало? Що б вона побачила? Якими би здалися їй ми: яскравими індивідуальностями або дрібними деталями? Як би природа змінила нас: виділила б чи приховала?
– саме на ці питання намагалась відповісти Лореаль Пристаж у своєму фотопроекті.

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Теги: LifeStyle Фотоновини Фінляндія Секс Подорожі мистецтво
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