Газманов розповів про дивовижний подарунок, який повіз додому з "ДНР"

Російський співак Олег Газманов, який внесений до списку "Миротворець", написав пост про війну на Донбасі та розповів про "щедрий" подарунок, який отримав від бойовиків на гастролях в "ДНР".

Як відомо, в парку ім. Щербакова в центрі окупованого Донецька виступив з концертом російський співак Олег Газманов.

Співак на своїй стоірнці у Instagram виклав фото, на якому хвалиться подарунком від окупантів Донецька – каскою і кулеметом.

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"Ми в Донецьку. Спасибі за такий дивовижний подарунок у моїх руках. На жаль, він нагадує, що зовсім поруч йде війна. Дуже хочеться, щоб мої пісні допомогли людям повірити в те, що буде все добре", – додав він у дописі під фото.