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Газманов розповів про дивовижний подарунок, який повіз додому з "ДНР"

10:53, сьогодні 2437 Читать новость на русском
Газманов розповів про дивовижний подарунок, який повіз додому з
Газманов розповів про дивовижний подарунок, який повіз додому з "ДНР" / 42.tut.by

Російський співак Олег Газманов, який внесений до списку "Миротворець", написав пост про війну на Донбасі та розповів про "щедрий" подарунок, який отримав від бойовиків на гастролях в "ДНР".

Як відомо, в парку ім. Щербакова в центрі окупованого Донецька виступив з концертом російський співак Олег Газманов.

Співак на своїй стоірнці у Instagram виклав фото, на якому хвалиться подарунком від окупантів Донецька – каскою і кулеметом.

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"Ми в Донецьку. Спасибі за такий дивовижний подарунок у моїх руках. На жаль, він нагадує, що зовсім поруч йде війна. Дуже хочеться, щоб мої пісні допомогли людям повірити в те, що буде все добре", – додав він у дописі під фото.

Всем привет. Мы в Донецке. Спасибо за такой удивительный подарок в моих руках. К сожалению он напоминает, что совсем рядом идёт война. Вечером у меня большой концерт. Очень хочется, чтобы мои песни помогли людям поверить в то, что будет всё хорошо, что будет мир в этом регионе и чтобы люди не страдали. Чтобы пели песни, трудились растили бы детей и получали радости в этой жизни. #донецк #лето #москвалето #газмановшоу #жара

Допис, поширений oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька LifeStyle Музика Російські гастролери
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