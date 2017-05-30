"Газпром" збільшив постачання газу на території окупованого Донбасу: експерт назвав причину

Російський "Газпром" значно збільшив обсяги постачання блакитного палива на тимчасово окуповані території східної України. Лише за січень-березень 2017 року туди надійшло більше 1,1 мільярда кубометрів газу.

За аналогічний період минулого року, згідно нового звіту російської компанії, – 995 мільйонів кубометрів палива. У 2016 році це число становило близько 2,4 млрд м3. У сумі "Газпром" заробив на цьому 1 трильйон 183 мільярдів рублів.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як зазначив експерт, при цьому собівартість зросла відразу на 12 відсотків – до 654 мільярдів рублів, що і спровокувало зниження валового прибутку на 70 мільярдів рублів.

Постачання російського природного палива на окуповані території здійснюється через газовимірювальні станції "Платове" і "Прохорівка", що розташовані поблизу російського кордону. Обидві газовимірювальні станції перебувають під контролем бойовиків,

– зауважив Снєгирьов.

За словами експерта, наразі через вище названі ГВС "Газпром" постачає на окуповані території Луганської і Донецької областей блакитне паливо обсягом 12 млн кубометрів на добу.

Снєгирьов припускає, що "Газпром" буде вимагати оплати за споживаний окупованими територіями газ не з "урядів" так званих "ЛДНР", а саме з України.

"Свого часу "Газпром" вимагав від "Нафтогаз Україна" заплатити 0,67 мільярда доларів США за газ, нібито поставлений російською компанією на окуповані території Донецької та Луганської областей в період з лютого 2015 року по квітень 2016 року", – відзначив військовий аналітик.

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