14:19
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 13:00: Підозрювані у справі Онищенка. Затримання наркоторговців
Випуск новин
13:57, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

"Газпром" збільшив постачання газу на території окупованого Донбасу: експерт назвав причину

13:04, сьогодні 576 Читать новость на русском
"Газпром" збільшив постачанння газу на Донбас / dt.ua

Російський "Газпром" значно збільшив обсяги постачання блакитного палива на тимчасово окуповані території східної України. Лише за січень-березень 2017 року туди надійшло більше 1,1 мільярда кубометрів газу.

За аналогічний період минулого року, згідно нового звіту російської компанії, 995 мільйонів кубометрів палива. У 2016 році це число становило близько 2,4 млрд м3. У сумі "Газпром" заробив на цьому 1 трильйон 183 мільярдів рублів.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як зазначив експерт, при цьому собівартість зросла відразу на 12 відсотків до 654 мільярдів рублів, що і спровокувало зниження валового прибутку на 70 мільярдів рублів.

Постачання російського природного палива на окуповані території здійснюється через газовимірювальні станції "Платове" і "Прохорівка", що розташовані поблизу російського кордону. Обидві газовимірювальні станції перебувають під контролем бойовиків,
– зауважив Снєгирьов.

За словами експерта, наразі через вище названі ГВС "Газпром" постачає на окуповані території Луганської і Донецької областей блакитне паливо обсягом 12 млн кубометрів на добу.

Снєгирьов припускає, що "Газпром" буде вимагати оплати за споживаний окупованими територіями газ не з "урядів" так званих "ЛДНР", а саме з України.

"Свого часу "Газпром" вимагав від "Нафтогаз Україна" заплатити 0,67 мільярда доларів США за газ, нібито поставлений російською компанією на окуповані території Донецької та Луганської областей в період з лютого 2015 року по квітень 2016 року", – відзначив військовий аналітик.

Читайте також: Кремль шантажує Україну на Донбасі: експерт озвучив підступну схему

Теги: Україна Політика Україна – Росія Війна на Донбасі Газпром Газовий конфлікт Новини Донецька гроші
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кошмарный дипломатический провал Трампа
сьогодні, 13:03 Кошмарный дипломатический провал Трампа
Іван Яковина 1169
Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
сьогодні, 12:28 Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
137
Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
сьогодні, 12:00 Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
Анастасія Ковач-Петрушенко 360
Як Кривавий Пастор Меркель і Трампа розсудив: казочка від Діда Панаса
сьогодні, 10:10 Як Кривавий Пастор Меркель і Трампа розсудив: казочка від Діда Панаса
Дід Панас 1684
Чому Трампу не вдалося уникнути скандалів навіть під час турне
сьогодні, 09:00 Чому Трампу не вдалося уникнути скандалів навіть під час турне
Тарас Березовець 643
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні з Кримом
 20 березня , 10:38
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Авдіївка знову без світла
 30 березня , 09:21
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук