Где заканчивается Украина

Время от времени в Украине звучат голоса тех, кто считает, что страна идеологически расколота. Что проще отказаться от оккупированных территорий, чтобы они не размывали единство. Любой, кто произносит подобное, – это человек, который не понимает историю своей страны.

Время от времени в Украине звучат голоса тех, кто считает, что страна идеологически расколота. Что проще отказаться от оккупированных территорий, чтобы они не размывали единство. Любой, кто произносит подобное, – это человек, который не понимает историю своей страны.

Да, в прошлом украинские земли входили в состав разных империй. И на этих территориях был разный опыт государственности. Но в том и особенность, что ни в одной стране мира нет тотального единодушия. Ни одна страна мира не может похвастаться атмосферой абсолютного единомыслия. Противоречия есть везде. И в соседней Польше, и в далеких США.

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Рассуждать о том, что Украина делится по Днепру может лишь тот, кто не помнит ситуации 1991 года. Потому что для украинской номенклатуры тех лет сама идея независимости была нужна лишь для того, чтобы сделать из Украины эдакое закрытое акционерное общество. Они поддержали суверенитет страны не под давлением национально-освободительного движения (которое, в отличие от стран восточной Европы, в Украине было слабым и уж точно не повсеместным), сколько под влиянием конъюнктуры: многие хотели сменить статус директора на статус собственника и принимать решения без оглядки на Москву.

При этом двадцать три постсоветских года шел процесс украинизации Украины. Идеологическая диффузия шла с запада на восток. Любые разговоры про «электоральный раскол страны» смешны именно потому, что в том же 1991 году никакого раскола вообще не существовало: на первых президентских выборах "украинский Вацлав Гавел" – Вячеслав Черновол – смог одержать победу лишь в трех западноукраинских областях. Спустя тринадцать лет – во время первого Майдана – страна делилась уже пополам. А с началом войны процесс обретения страной самой себя ушел далеко на восток.

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Все, что происходит в нашей стране последние двадцать лет, – это попытка сдвигать ценностную баррикаду все дальше и дальше на юг и восток. И те, кто говорит, что восток никогда не станет украинским, – забывают о том, что раньше точно так же говорили про Киев. А сегодня тот же Днепр является форпостом украинской государственности на востоке нашей страны.

История должна была научить нас, что не бывает ничего не возможного. В 2013 году любой, кто стал бы рассказывать про то, что Крым будет аннексирован, Донбасс – оккупирован, малайзийский Боинг – сбит, а губернатором Одесской области станет экс-президент Грузии, был бы немедленно увезен в психиатрическую больницу. По-моему, лучшее доказательство: никогда не говори никогда.

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Те, кто призывает отказаться от оккупированных территорий, – как они себе это представляют? Любая легализация аннексии приведет к тому, что исчезнут основания для санкций и давления на Москву.

И не стоит заблуждаться насчет готовности России к компромиссам. Кремлю нужен не Крым и не Донбасс – ему нужна Украина. И если вы решите отторгнуть оккупированные территории, чтобы они не сдерживали развитие страны, это вовсе не значит, что завтра не будут оккупированы следующие области. Вы можете отступать сколько угодно в надежде, что агрессор выдохнется и не пойдет за вами, но это наивно.

Пойдет. И не остановится нигде. Потому что у империи нет границ, у нее есть только горизонты.