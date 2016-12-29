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Гендир "1+1" про скандал з ліцензію: Крапку ще не поставлено

19:50, сьогодні 198 Читать новость на русском
Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко / "1+1"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення надала певні підтвердження "1+1" щодо продовження ліцензії каналу, однак поки це лише обіцянки.

Так стверджує генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко, передає ТСН.

Втім, нам незрозуміло чому Нацрада заявила про дату – не пізніше 06 січня 2017 року, якщо цей документ може бути видано і сьогодні, і завтра. Видача бланку є суто технічним питанням, і навіщо відтягувати його на тиждень на фоні розмов щодо спроб рейдерського захоплення каналу,
– зауважив він.

Також гендир додав, що вимоги щодо надання додаткової інформації Нацраді будуть розглянуті після отримання офіційного запиту, однак це не може бути причиною затримки з видачею ліцензії.

Всі необхідні документи було надано до голосування 15 грудня, і жодні нові вимоги не можуть законним чином вплинути на рішення щодо продовження ліцензії,
– підкреслив керівник "1+1".

Крім того, менеджер каналу сподівається, що влада діятиме послідовно та законно щодо ситуації із подовженням ліцензії телеканалу.

Поки що ми маємо лише обіцянки та не можемо розслаблятися, допоки не отримаємо документи. Сподіваємось, владні структури будуть послідовними у своїх заявах та діятимуть виключно в правовому полі. Тому, ми наполягаємо на необхідності негайно видати ліцензію каналу "1+1", щоб унеможливити спроби політичного тиску на колектив "плюсів". Впевнені, ваша підтримка була та буде вирішальною,
– резюмував Ткаченко.

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Нагадаємо, 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.

Згодом перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк зауважила, що підстав для припинення мовлення телеканалу "1+1" немає.

Опісля у Нацраді заявили, що продовжили ліцензію каналу на 7 років.

Теги: Україна Політика журналісти Медіа ЗМІ
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