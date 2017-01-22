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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Генерали долучились до благородного флешмобу

15:11, сьогодні 11181 Читать новость на русском
Генерали одночасно 22 рази виконали спортивні вправи
Генерали одночасно 22 рази виконали спортивні вправи

В Україні набирає популярності флешмоб #22PushupChallenge, яким намагаються привернути увагу до проблеми самогубств серед українських воїнів.

Тепер до флешмобу долучилось і керівництво Національоної гвардії.

П’ятеро генералів Нацгвардії одночасно 22 рази виконали спортивні вправи.

Нагадаємо, в Україні розпочали флешмоб #22PushupChallenge, який має привернути увагу до проблем українських ветеранів, які пройшли війну на Донбасі, та до їхнього психологічного стану, який може призвести до самогубства.

Теги: Україна Війна на Донбасі Самогубство Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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