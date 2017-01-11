Генерал-майор пояснив, чому Донбас неможливо звільнити військовою силою

Звільнити окупований Донбас за допомогою військової сили на сьогодні неможливо, адже тоді в ситуацію може відкрито втрутитися Росія.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив екс-керівник української частини Спільного центру з контролю і координації припинення вогню на Донбасі генерал-майор Борис Кременецький.

"Якщо взяти суто військове вирішення проблеми, то воно неможливе, тому що ми чітко розуміємо, що тоді Росія обов'язково може відкрито втрутитися", – сказав він.

Збройні сили зараз досить сильні для того, щоб ті угруповання, які там є, просто змістити. Але ми розуміємо, які можуть бути наслідки з того боку,

– наголосив Кременецький.

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По-друге, там дуже багато небезпечних об'єктів інфраструктури. Ми бачили, як росіяни знищили Алеппо. Подивіться на Донецьк: є кілька зруйнованих будинків, але місто вціліло,

– зазначив генерал-майор.

На його думку, для зміцнення Збройних сил України більше слід залучати партнерів до політичного тиску, "щоб збільшити Росії вартість утримання цього всього".