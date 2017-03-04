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Генпрокуратура провела масові обшуки у трьох областях через корупцію на митниці

11:57, сьогодні 416 Читать новость на русском
Генпрокуратура провела масові обшуки у трьох областях через корупцію на митниці

ГПУ спільно зі Службою безпеки України провела більше 60 обшуків на території Київської, Одеської та Львівської областей.

Як зазначається на сайті ГПУ, обшуки проводилися в рамках здійснення досудового розслідування, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження здійснюється стосовно службових осіб Одеської митниці Державної фіскальної служби України. Їх підозрюють у тому, що вони у період з листопада 2015 року по листопад 2016 року здійснювали оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості. За даними слідства, це призвело до ненадходження до бюджету 6,92 мільйона гривень.

Службові особи Одеської митниці Державної фіскальної служби України та фізичні особи, суб’єкти господарювання, інспектори митних постів Одеської митниці ДФС України, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють можливе безперешкодне переміщення груп товарів через митну територію України за одержання систематичної неправомірної вигоди,
– йдеться в повідомленні ГПУ.

Нагадаємо, 3 березня, екс-очільниця Одеської митниці Юлія Марушевська повідомила, що у її помешканні проводять обшуки працівники СБУ. При цьому сама Марушевська на даний час перебуває за межами України. Пізніше з'явилося відео з обшуку квартири. ГПУ заперечує свою причетність до обшуків у Марушевської.

Сама Юлія Марушевська доволі жорстко відреагувала на появу спецпризначенців у неї вдома.

Теги: Україна Політика ГПУ СБУ Юлія Марушевська Львів Київ
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