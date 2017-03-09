22:03
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Випуск новин за 20:00: Ліквідація снайпера. День народження Шевченка
Випуск новин
21:49, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Генпрокуратура Росії здивувала заявою щодо Януковича

21:01, сьогодні 2182 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / politeka.net

Росія готова організувати допит екс-президента України Віктора Януковича у присутності українських слідчих на території РФ.

Про це повідомили у Генпрокуратурі РФ на запит ГПУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з перебуванням Віктора Януковича на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України", – йдеться у відповіді ГПУ РФ.

Російська Генпрокуратура у документі також стверджує, мовляв, заяву президента-втікача Віктора Януковича з проханням про введення ЗС РФ на територію України не отримували ні в адміністрації президента Росії Володимира Путіна, ні у Раді Федерації Федеральних зборів РФ.

Будь-які заяви президента України Віктора Януковича не були підставою для звернення президента Російської Федерації до Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації про надання згоди на використання Збройних сил Російської Федерації на території України,
– зазначили у російському відомстві.

Читайте також: У ГПУ офіційно заявили, що зупинили фінансові операції коштів сина Януковича

Зазначимо, Печерський районний суд міста Києва зняв арешт з майна бізнесмена Януковича-молодшого у вигляді 312,5 мільйонів гривень, які перебувають на рахунку в "Міжнародному інвестиційному банку".

Теги: Політика Україна Новини Росії Україна-Росія Війна на Донбасі Віктор Янукович ГПУ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
День народження Тараса Шевченка: його вірші ставали гаслами і на Майдані, і на передовій
сьогодні, 22:01 День народження Тараса Шевченка: його вірші ставали гаслами і на Майдані, і на передовій
Повернись живим 1
Від січня до січня: здобутки економіки за рік
сьогодні, 20:15 Від січня до січня: здобутки економіки за рік
Яніна Ткачук 502
Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
сьогодні, 19:39 Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
784
Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді
сьогодні, 19:15 Україна проти Росії: на що Київ може розраховувати в Гаазькому суді
Інна Жолобович 1305
Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
сьогодні, 18:10 Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
Настя Сукач 5117
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Топ-6 найбажаніших холостяків України
 8 березня , 18:40
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук