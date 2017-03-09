Генпрокуратура Росії здивувала заявою щодо Януковича

Росія готова організувати допит екс-президента України Віктора Януковича у присутності українських слідчих на території РФ.

Про це повідомили у Генпрокуратурі РФ на запит ГПУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з перебуванням Віктора Януковича на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України", – йдеться у відповіді ГПУ РФ.

Російська Генпрокуратура у документі також стверджує, мовляв, заяву президента-втікача Віктора Януковича з проханням про введення ЗС РФ на територію України не отримували ні в адміністрації президента Росії Володимира Путіна, ні у Раді Федерації Федеральних зборів РФ.

Будь-які заяви президента України Віктора Януковича не були підставою для звернення президента Російської Федерації до Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації про надання згоди на використання Збройних сил Російської Федерації на території України,

– зазначили у російському відомстві.

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Зазначимо, Печерський районний суд міста Києва зняв арешт з майна бізнесмена Януковича-молодшого у вигляді 312,5 мільйонів гривень, які перебувають на рахунку в "Міжнародному інвестиційному банку".