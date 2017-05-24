Генпрокуратура розпочала перевірку щодо заступника керівника НАБУ: деталі

Генеральний прокурор Юрій Луценко, звітуючи перед депутатами з трибуни Ради, заявив, що його відомство розпочало перевірку щодо першого заступника директора НАБУ Гізо Углави. Однак зазначив, що поки звинувачень йому не висунуто.

За словами Юрія Луценко, до Генпрокуратури надійшли звернення від двох народних депутатів, а також від юридичної компанії про вчинення правопорушення – нібито керівництво НАБУ підписало контракт з Гізо Углавою ще до того, як він позбувся грузинського громадянства. А це суперечить законам України.

Однак поки Генпрокуратура перевіряє цю інформацію.

"Ми лише перевіряємо заяву, яка до нас надійшла. Не перевірити цього ми не маємо права. Поки що ми нікого ще не звинувачуємо", – заявив Юрій Луценко.

Він запевнив, що Генпрокуратура сподівається на співробітництво у цьому питанні як з керівником НАБУ Артемом Ситником, так і з самим Гізо Углавою.

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