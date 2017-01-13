Генпрокуратура взялась за депутатів через несплачені податки з шалених мільйоннів в деклараціях

Відмінності між офіційно заробленими коштами і сплаченими з них податків, та з тим, що подали народні депутати у своїх деклараціях за 2015 рік змусило Генеральну прокуратуру пильніше взятися за перевірку народних обранців.

Відтак у Генпрокуратурі вирішили дослідити легальне походження задекларованих коштів. Адже у ході опрацювання е-декларацій народних депутатів України встановлені факти невідповідності між задекларованими грошовими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового Кодексу України.

Відповідно до наявної інформації один з народних обранців у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тисяч гривень. Втім, за даними електронної декларації за 2015 рік, останньому належать грошові кошти у розмірі майже 22 мільйонів гривень,

– йдеться в повідомлені ГПУ.

В прокуратурі зазначають, що такі випадки непоодинокі. Загалом таких невідповідностей виявлено у 29 народних депутатів.

"З метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їх податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральною прокуратурою України перед Державною фіскальною Службою України ініційовано проведення документальних позапланових перевірок з зазначених питань щодо 29 народних депутатів України", – зазначили в Генпрокуратурі.

Слід зазначити, що детективи Національного антикорупційного бюро України за результатами аналізу е-декларації народного депутата України зареєстрували чергове кримінальне провадження.