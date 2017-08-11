Генпрокуратура взялася за посадовців, які наживалися на потребах ЗСУ

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальні акти проти п'ятьох колишніх і чинних посадовців Міністерства оборони, які закуповували каски і бронежелети для ЗСУ за завищеними цінами.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Всупереч законодавству, за яким придбання касок і бронежилетів для потреб Збройних Сил України звільняється від оподаткування, фігурнати справи підписали низку угод про закупівлю спецзасобів за ціною з ПДВ, що завдало державі збитків у розмірі понад 34 мільйона гривень.

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"На підставі підписаних ними платіжних доручень Міністерство оборони протягом 2014-2015 років незаконно сплатило на рахунок підприємства-постачальника загалом 32,6 мільйона гривень у вигляді податку на додану вартість. Крім того, додатковими угодами до окремих таких договорів було безпідставно збільшено ціну поставлених касок і бронежилетів, що призвело до зайвих витрат Міністерства на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень", – йдеться у повідомленні.

У зазначеній справі уже допитали більше 100 осіб, вилучили понад 3 тисячі документів, провели майже 30 ревізій та складних судових експертиз.

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Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального Кодексу України. Зокрема, про підозоу повідомили учаснику і директору та головному бухгалтеру підприємства-постачальника, які привласнили кошти Міністерства оборони на суму 34,1 мільйона гривень.

Обвинувальні акти у справі скерували до суду, а на майно підозрюваних наклали арешт.