Генпрокуратура затримала свого працівника за хабарництво

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Працівник Генеральної прокуратури вимагав 3 тисячі доларів за те, що відкрити розслідування у кримінальній справі.
Затриманий підозрюваний у хабарництві працює заступник начальника одного із управлінь Генеральної прокуратури України. Гроші він вимагав у громадянина, який у кримінальному провадженні був потерпілим разом зі своєю дружиною, повідомили у ГПУ.
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Затримали його слідчі Генеральної інспекції спільно із співробітниками Головного управління "К" Служби безпеки України.
Затримано його у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі та прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.