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Генсек НАТО Столтенберг запевнив Україну у підтримці з боку Альянсу

00:52, сьогодні 88 Читать новость на русском
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / informator

Також, Столтенберг розповів, чому НАТО вирішили розмістити нові батальйони в країнах Балтії та Польщі.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що союзники на зустрічі, в якій вперше взяли участь президенти США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон, підтвердили політичну та практичну підтримку Україні, пише УНІАН. Про це він повідомив в четвер в Брюсселі по завершенню зустрічі лідерів альянсу.

"Було чітко сказано багатьма союзниками, і весь альянс стоїть за цим, що ми будемо продовжувати посилювати наше партнерство з Україною, надаючи практичну та політичну підтримку. Також є сильна підтримка всім зусиллям, спрямованих на те, щоб було можливим виконати Мінські домовленості, особливо, щоб міжнародні спостерігачі мали можливість виконувати свою роботу", – сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО зазначив, що Росія продовжує дестабілізувати схід України.

Ми бачимо, що Росія хоче не тільки багато інвестувати в оборону, але й використовувати збройну силу, щоб змінити кордони в Європі. З її агресивними діями проти України, нелегальною анексією Криму та продовженням підривати, дестабілізувати схід України, НАТО, звичайно, повинно реагувати,
– підкреслив він.

За словами Столтенберга, якраз анексія Росією Крим змусила Альянс розмістити 4 батальйонів в країнах Балтії та Польщі. Тож діяльність НАТО в країнах Балтії та Польщі це протидія російським амбіціям.

Теги: Політика Україна НАТО
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