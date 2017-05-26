Генсек НАТО Столтенберг запевнив Україну у підтримці з боку Альянсу

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Також, Столтенберг розповів, чому НАТО вирішили розмістити нові батальйони в країнах Балтії та Польщі.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що союзники на зустрічі, в якій вперше взяли участь президенти США Дональд Трамп та Франції Еммануель Макрон, підтвердили політичну та практичну підтримку Україні, пише УНІАН. Про це він повідомив в четвер в Брюсселі по завершенню зустрічі лідерів альянсу.
"Було чітко сказано багатьма союзниками, і весь альянс стоїть за цим, що ми будемо продовжувати посилювати наше партнерство з Україною, надаючи практичну та політичну підтримку. Також є сильна підтримка всім зусиллям, спрямованих на те, щоб було можливим виконати Мінські домовленості, особливо, щоб міжнародні спостерігачі мали можливість виконувати свою роботу", – сказав Столтенберг.
Читайте також: Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Генсек НАТО зазначив, що Росія продовжує дестабілізувати схід України.
Ми бачимо, що Росія хоче не тільки багато інвестувати в оборону, але й використовувати збройну силу, щоб змінити кордони в Європі. З її агресивними діями проти України, нелегальною анексією Криму та продовженням підривати, дестабілізувати схід України, НАТО, звичайно, повинно реагувати,
– підкреслив він.
За словами Столтенберга, якраз анексія Росією Крим змусила Альянс розмістити 4 батальйонів в країнах Балтії та Польщі. Тож діяльність НАТО в країнах Балтії та Польщі це протидія російським амбіціям.