Генсек НАТО висловив свою позицію щодо заборони російських сайтів

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що блокування російських соціальних мереж в Україні є питанням безпеки, а не свободи слова.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції напередодні зустрічі лідерів Альянсу, яка відбудеться у четвер, 25 травня.

"Українська влада чітко зазначила, що блокування цих сайтів є питанням безпеки, а не свободи слова. Свобода слова – це частина діалогу, який у нас є з Україною, і є важливою для НАТО", – наголосив Столтенберг.

При цьому він наголосив, що в Альянсі свідомі того, "якими вразливими є наші спільноти від кібератак".

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Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.