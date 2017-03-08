21:48
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, сьогодні
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Марш феміністок. Обстріл волонтерів на Донбасі
Випуск новин
18:27, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Генсек ООН зробив гучну заяву щодо гендерної рівності

21:04, сьогодні 319 Читать новость на русском
Гендерна рівність
Гендерна рівність / credo-ua.org

Встановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерриш з нагоди Міжнародного жіночого дня, передає УНІАН.

За словами Гутерриша, права жінок порушують на всіх континентах. Так, керівні посади, як і раніше, переважно займають чоловіки, а економічний і гендерний розрив збільшується.

Історично нерівне положення чоловіків і жінок, яке посилюється зростаючою нерівністю в суспільствах, країнах і між ними, призводить до посилення дискримінації стосовно жінок і дівчат. У всьому світі зловживання традиціями, культурними цінностями і основами релігій призводить до обмеження прав жінок, закріплення сексизму та захисту жінконенависницьких практик,
– зауважив генсек ООН.

Тому Гутерриш закликав світову спільноту розширювати права жінок на всіх рівнях, а також надати їм більше можливостей реалізувати себе.

Читайте також: Кладбище расстрелянных иллюзий: для кого феминизм (не) работает

Теги: Політика Генсек ООН
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Путін розпочав наступний етап "освоєння" окупованих територій, – Портников
 7 березня , 07:02
Один із найбільших українських телеканалів хочуть позбавити ліцензії
 29 грудня 2016 , 03:06 46
В Україні знову пройде сніг
23 листопада 2016 , 09:44
З металургійного гіганту незаконно звільнили багато бійців АТО
 13 грудня 2016 , 17:54 20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук