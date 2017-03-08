Генсек ООН зробив гучну заяву щодо гендерної рівності

Встановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерриш з нагоди Міжнародного жіночого дня, передає УНІАН.

За словами Гутерриша, права жінок порушують на всіх континентах. Так, керівні посади, як і раніше, переважно займають чоловіки, а економічний і гендерний розрив збільшується.

Історично нерівне положення чоловіків і жінок, яке посилюється зростаючою нерівністю в суспільствах, країнах і між ними, призводить до посилення дискримінації стосовно жінок і дівчат. У всьому світі зловживання традиціями, культурними цінностями і основами релігій призводить до обмеження прав жінок, закріплення сексизму та захисту жінконенависницьких практик,

– зауважив генсек ООН.

Тому Гутерриш закликав світову спільноту розширювати права жінок на всіх рівнях, а також надати їм більше можливостей реалізувати себе.

Читайте також: Кладбище расстрелянных иллюзий: для кого феминизм (не) работает