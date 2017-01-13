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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Генштаб назвав дату збору резервістів

18:40, сьогодні 274 Читать новость на русском
Військові ЗСУ
Військові ЗСУ / AP

Генштаб планує розпочати збори резервістів 1-ї черги вже 17 січня.

Про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

"Відповідно до плану бойової підготовки, починаючи з 17 січня 2017 року на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України розпочнуться збори з особовим складом оперативного резерву першої черги. Тривалість зборів складатиме 30 діб", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на збори планують залучити понад тисячу резервістів.

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Теги: Україна Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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