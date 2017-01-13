Генштаб назвав дату збору резервістів

Генштаб планує розпочати збори резервістів 1-ї черги вже 17 січня.
Про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.
"Відповідно до плану бойової підготовки, починаючи з 17 січня 2017 року на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України розпочнуться збори з особовим складом оперативного резерву першої черги. Тривалість зборів складатиме 30 діб", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що на збори планують залучити понад тисячу резервістів.
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