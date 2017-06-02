Геращенко назвав ім'я кілера, який намагався застрелити Адама Осмаєва

Кілера, який намагався в Києві застрелити бійця АТО Адама Осмаєва, впізнав один із українських політиків. А радник МВС Антон Геращенко оприлюднив ім'я стрілка.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook написав назавав ім'я кілера, якого впізнали.

Агент російських спецслужб, зупинений вчора Аміною Акуєвою, був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича. Один з відомих українських політиків уже впізнав кілера, як людину, яка рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста,

– повідомив Геращенко.

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За його словами, від весни 2016 року зловмисник намагався входити в довіру до низки українських політиків і журналістів, представляючись то французьким, то німецьким журналістом під різними іменами.

"Прошу всіх, хто зустрічався за останній рік із людиною, яка видавала себе за німецького/французького журналіста і зупинена вчора Аміною Окуєвою, негайно зв'язатися з поліцією Києва за телефоном 102 і допомогти слідству у встановленні всіх його зв'язків і намірів", – наголосив він.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.



Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.



У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Зараз обоє чоловіків прооперовані і перебувають у 17-й лікарні Києва.



Адама Осмаєва прооперували в лікарні. За словами його дружини, він при тямі, однак поки не може говорити.