Геращенко озвучив процедуру введення візового режиму з РФ без рішення ВР

Геращенко вважає, що рішення Ради для введення візового режиму з Російською Федерацією не потрібне.

Про це повідомляє УНІАН.

Рішення про введення візового режиму з РФ може ухвалюватися Міністерством закордонних справ за погодженням з Президентом України.

"Таке рішення може ухвалювати Міністерство закордонних справ за погодженням з президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України", – наголосив він.

Геращенко вважає, що Росія введе візовий режим у відповідь.

"Для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок. На сьогодні стримувало від запровадження візового режиму те, що з України до Росії їздять кожен день 10-15 осіб, і Росія, звісно, введе візовий режим у відповідь, і буде питання строків оформлення російських віз", – сказав Геращенко.

Також він сказав, що для введення візового режиму з Росією не потрібно рішення Ради національної безпеки і оборони України, таке рішення може бути лише консультативним.

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