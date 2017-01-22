Геращенко підтвердив підготовку замаху на нього

Народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко підтвердив, що нього нього готувався замах.

Про це він розповів у коментарі виданню УНН.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про спробу замаху, про який повідомив очільник СБУ Василь Грицак, політик відповів: "так".

Також він наголосив, що інші деталі підготовки замаху зможе повідомити після узгодження зі слідством.

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Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заяивив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.



Також у відомстві оприлюднили деталі та опублікували відеодокази планування замаху.



Крім того, деякі українські ЗМІ повідомили, що російські агенти готували замах саме на Антона Геращенка, щоправда згодом цю інформацію підствердив радник МВС Зорян Шкіряк, який назвав і головні мотиви злочину.