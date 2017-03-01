Геращенко пояснила ситуацію з заручниками на окупованих територіях

У списках служби безпеки України є прізвища 113 заручників.

Про це розповіла нардеп Ірина Геращенко за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

За її словами, при цьому ОРДЛО підтверджують утримання тільки 47 з них, а Україні ж відомо про місце перебування 59 осіб.

Вона додала, що у Мінську українська сторона в чергове піднімала питання коректності інформації, що її дають ОРДЛО.

Наприклад, рік ми розшукували людину, подаючи в усіх списках, і її нам не підтверджували, а з'ясувалося, що цей чоловік в Макіївській колонії. Є й більш дивні історії, але про них іншим разом,

– зазначила нардеп.

Також Геращенко додала, що у списку тих, кого запитує ОРДЛО, є майже дві сотні людей, які не бажають переміщення і хочуть залишитися на підконтрольній українській владі території.

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