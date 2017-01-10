Геращенко припустив, навіщо Савченко опублікувала свій список заручників

Народний депутат Антон Геращенко висунув свою версію причини публікації списку заручників від Надії Савченко.
Судячи із заяв Савченко, вона це зробила, нібито, з метою того, щоб поліпшити можливості для обміну наших заручників. Я дотримуюся іншої думки,
– написав він у Facebook.
Геращенко додав, що Росія використовує українських заручників для тиску і шантажу на українське суспільство і владу.
Сьогодні журналісти часто задавали мені питання, а звідки Савченко взяла ці списки заручників і хто стоїть за її діями? Журналісти інформаційного агентства "Миротворець" знайшли відповідь на це питання, вивчаючи дампи електронних пошт сепаратистів. Відповідь вичерпна,
– написав він.
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