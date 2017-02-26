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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Геращенко прокоментувала можливість переговорів з терористами Донбасу

12:29, сьогодні 1391 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / infokava.com

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що жодних прямих переговорів з бойовиками не буде ніколи.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні до Мінська процеси, без РФ і ОБСЄ. Звичайно, це серйозно ускладнює і без того непросту роботу української делегації у Мінську, причому всіх груп, не лише гуманітарної, але і безпекової, економічної, політичної . Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бойовиків не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль в цій гібрідній війни проти Украіни,
– наголосила вона.

За словами політика такої ж позиції дотримуються "президент, уряд і всі здорові сили парламенту та проукраїнських політиків".

"Ця позиція всіх нас об'єднує", – підкреслила Геращенко.

Читайте також: Терористи "ДНР" зібралися до Києва через візит Савченко

Теги: Україна Війна на Донбасі заручники Політика Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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