Геращенко прокоментувала можливість переговорів з терористами Донбасу

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що жодних прямих переговорів з бойовиками не буде ніколи.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні до Мінська процеси, без РФ і ОБСЄ. Звичайно, це серйозно ускладнює і без того непросту роботу української делегації у Мінську, причому всіх груп, не лише гуманітарної, але і безпекової, економічної, політичної . Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бойовиків не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль в цій гібрідній війни проти Украіни,

– наголосила вона.

За словами політика такої ж позиції дотримуються "президент, уряд і всі здорові сили парламенту та проукраїнських політиків".

"Ця позиція всіх нас об'єднує", – підкреслила Геращенко.

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