Геращенко прокоментував чутки, що замах на нього – це постановка

Нардеп Антон Геращенко, на якого російські спецслужби готували замах, прокоментував інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою.

За його словами, проблема виникнення такої інформації в тому, що Україна досі не зміцнила свій інформаційний простір. Він наголосив, що в Росії заборонені не лише українське радіо та ТБ, там блокують також українські інтернет-ресурси, які пишуть про війну на Донбасі та показують злочини російських військових.

При цьому для українців доступні і російські пропагандистські сайти та канали, і видання, які підконтрольні терористам на Донбасі.

В соціальних мережах зареєстровані десятки тисяч акаунтів людей, які, начебто, живуть в Україні, які лайкають пости російських пропагандистів і створюють видимість: правда не те, що є насправді, а правда те, що створює російська пропаганда,

– запевнив Геращенко.

Людям, які заявляють, що замах на нього – це фейк, він сказав:

"Це що, Геращенко домовився випустити одного з людей, які готували замах, з кримського СІЗО, привести в Росію і навчити як робити бомби, а потім привести в Україну в змусити стежити за мною? Це типовий приклад роботи російської пропаганди", – переконує нардеп.

Нагадаємо, 21 січня в СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на нардепа. Пізніше стало відомо, що вбити хотіли Антона Геращенка. В МВС назвали 2 головні мотиви замаху на нардепа.