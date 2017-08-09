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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Геращенко різко відповіла іноземним партнерам щодо окупації Криму й Донбасу

12:06, сьогодні 1155 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / Фото з вільних джерел

Ірина Геращенко помітила цікаву тенденцію у висловлюваннях західних партнерів щодо окупованих територій.

Останнім часом можна помітити, як, особливо, німецькі політики радять "пригальмувати" з темою Криму. Мовляв, спершу з Донбасом розберемося, а тоді й до Криму вже недалеко.

А ще краще розібратися спершу з внутрішніми проблемами як-то корупція чи демократичний лад. Але Геращенко заявила, що це неправильний підхід, дотримуватись якого Україна не збирається.

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Ми щодня нагадуватимемо це європейцям і американцям, як би їм іноді не неприємно було це чути. З РФ дійсно ніхто в світі не хоче воювати. Ми теж не хочемо воювати з РФ. Але РФ напала на нашу землю. І ми будемо захищатися. І ми будемо повертати нашу землю, наші території і звільняти наших людей,
зокрема заявила вона.

Теги: Новини політики Анексія Криму Ірина Геращенко АТО
Джерело: 24 Канал
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