Геращенко різко відповіла іноземним партнерам щодо окупації Криму й Донбасу

Ірина Геращенко помітила цікаву тенденцію у висловлюваннях західних партнерів щодо окупованих територій.

Останнім часом можна помітити, як, особливо, німецькі політики радять "пригальмувати" з темою Криму. Мовляв, спершу з Донбасом розберемося, а тоді й до Криму вже недалеко.

А ще краще розібратися спершу з внутрішніми проблемами як-то корупція чи демократичний лад. Але Геращенко заявила, що це неправильний підхід, дотримуватись якого Україна не збирається.

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Ми щодня нагадуватимемо це європейцям і американцям, як би їм іноді не неприємно було це чути. З РФ дійсно ніхто в світі не хоче воювати. Ми теж не хочемо воювати з РФ. Але РФ напала на нашу землю. І ми будемо захищатися. І ми будемо повертати нашу землю, наші території і звільняти наших людей,

– зокрема заявила вона.