Геращенко розповіла про компроміс в обміні полонених та досвід Ізраїля

Українська сторона готова йти на істотні компроміси в переговорах щодо звільнення заручників на Донбасі.

Про це у своєму Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, коментуючи зустріч із ізраїльською колегою Талею Плосков. Також розповіла про випадок, коли Ізраїль обміняв 1 тисячу бранців на 1 свого військового.

Говорили про досвід Ізраїлю у звільненні заручників. Знаменита історія, коли Ізраїль звільнив свого військового, передавши за нього близько 1000 бранців. Переговори про це звільнення тривали майже 3 роки. Я ще раз наголосила, що Україна готова до серйозних компромісів в питанні звільнення заручників,

– написала Геращенко.

Нардеп також наголосила, що визнання Росією "документів" бойовиків усупереч Мінським угодам "є повзучою легалізацією так званих "республік".