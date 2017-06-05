Геращенко розповіла, які країни мають стати наступними членами НАТО

Україна і Грузія мають стати 30 і 31 членами НАТО. Про це віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що необхідно "докласти надзусиль", щоб Україна стала членом НАТО. За її словами, слід "не боятися роздрочити Москву, бо та нас все одно ніколи не залишить в спокої, чи ми йтимемо до НАТО, чи клястимося в любові балалайок".

Україна і Грузія мають стати 30 і 31 членом НАТО. Такою я бачу свою мету як політика і саме тому я вже 10 років займаюся політикою – завжди тільки в проНАТівській і проєвропейській команді,

– написала Геращенко.

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