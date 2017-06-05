Геращенко розповіла, які країни мають стати наступними членами НАТО

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Україна і Грузія мають стати 30 і 31 членами НАТО. Про це віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що необхідно "докласти надзусиль", щоб Україна стала членом НАТО. За її словами, слід "не боятися роздрочити Москву, бо та нас все одно ніколи не залишить в спокої, чи ми йтимемо до НАТО, чи клястимося в любові балалайок".
Україна і Грузія мають стати 30 і 31 членом НАТО. Такою я бачу свою мету як політика і саме тому я вже 10 років займаюся політикою – завжди тільки в проНАТівській і проєвропейській команді,
– написала Геращенко.
Читайте також: Чорногорія офіційно стала новим членом НАТО