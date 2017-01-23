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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Геращенко розповів, коли назвуть винних у трагедії у Княжичах

22:01, 22 січня 324 Читать новость на русском
Княжичі
Княжичі / Getty Images

Суд винесе вирок винним у трагедії в Княжичах до кінця 2017 року.

Про це розповів народний депутат Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Щоб кожен громадянин все зрозумів, суспільство повинно тоді, коли буде розгляд суду, прочитати вирок суду. В кінцевому підсумку буде вирок суду особам, який будуть визнані винними в недбалості, в тому, що не передбачили,
– пояснив Геращенко.

Нардеп додав, що у вироку суду суд повинен виписати всі деталі.

За моєю інформацією, так, прокуратура буде пред'являти звинувачення кільком посадовим особам київської міської поліції, це буде звинувачення в халатності, в тому, що вони не виконали ті свої службові інструкції, які повинні були виконати,
– зазначив він.

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Нагадаємо, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптового дії КОРД із затримання грабіжників в Княжичах під Києвом 4-го грудня 2016 року через непорозуміння сталася перестрілка між ними та поліцейськими з Броварів під час якої загинули 5 правоохоронців.

Теги: Україна Антон Геращенко Перестрілка поліції під Києвом
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