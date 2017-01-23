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Геращенко спрогнозував, коли Рада скасує "закон Савченко"

22:18, 22 січня 763 Читать новость на русском
"Закон Савченко" можуть скасувати вже в лютому / Getty images

Народний депутат Антон Геращенко не відкидає, що депутати Верховної Ради можуть скасувати скандально відомий "закон Савченко" вже на початку нової сесії.

"Так званий "закон Савченко", який, я сподіваюся, ми в лютому місяці скасуємо", – сказав Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Нардеп нагадав, що за цим законом достроково на волю вийшло чимало шахраїв і корупціонерів.

Допущену помилку ми повинні виправити, і в лютому цей закон буде скасовано,
– переконаний депутат.

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Нагадаємо, так званий "закон Савченко" набув чинності у грудні 2015 року. Згідно з законом, кожен день перебування у СІЗО в’язням мали порахувати як два дні основного покарання.

За цим законом звільнені, зокрема, колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич та колишній народний депутат України Віктор Лозинський.

Теги: Україна Політика СІЗО Верховна Рада Надія Савченко Антон Геращенко Законодавство Законопроект
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