Геращенко спрогнозував, коли Рада скасує "закон Савченко"

Народний депутат Антон Геращенко не відкидає, що депутати Верховної Ради можуть скасувати скандально відомий "закон Савченко" вже на початку нової сесії.

"Так званий "закон Савченко", який, я сподіваюся, ми в лютому місяці скасуємо", – сказав Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Нардеп нагадав, що за цим законом достроково на волю вийшло чимало шахраїв і корупціонерів.

Допущену помилку ми повинні виправити, і в лютому цей закон буде скасовано,

– переконаний депутат.

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Нагадаємо, так званий "закон Савченко" набув чинності у грудні 2015 року. Згідно з законом, кожен день перебування у СІЗО в’язням мали порахувати як два дні основного покарання.



За цим законом звільнені, зокрема, колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич та колишній народний депутат України Віктор Лозинський.