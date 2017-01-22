  • укр
  • рус
16:52
22 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 15:00: Геращенко прокоментував замах на нього. Живий ланцюг в Києві
Випуск новин
16:06, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Геращенко відповів пропагандистам Кремля щодо замаху на нього

14:11, сьогодні 102385 Читать новость на русском
Антон Геращенко подякував усім
Антон Геращенко подякував усім / Соцмережі

Народний депутат Антон Геращенко вважає 20 січня 2017 року своїм другим днем народження.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

У цей день ввечері в Києві Службою безпеки України було затримано двох осіб, які планували моє вбивство,
– зазначив політик.

У зв’язку з цим нардеп подякував очільнику СБУ Василю Грицаку та всім тим співробітникам спецпідрозділів, "які вдень і вночі працювали для того, щоб затримати небезпечних терористів і не дати їм підірвати ще один автомобіль з черговою жертвою в центрі Києва".

Сам факт того, що мене обрали російські спецслужби як мішень для чергового терористичного акту, говорить про те, що все, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України є правильним,
– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Крім того, Геращенко прокоментував інформацію прокремлівських ЗМІ про те, ще цей замах є інсценуванням.

Щодо заяв російських пропагандистських ЗМІ та їх філій в Україні про нібито інсценування замаху на мене, то під час публікації вашої брехні, прошу врахувати, що напередодні увечері Шевченківський районний суд заарештував двох підозрюваних у справі про замах на моє життя на два місяці, без права внесення застави. Під час вибору запобіжного заходу, суд врахував як обсяг наведених слідчими та прокурорами доказів щодо причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що одного з двох затриманих достроково амністувала окупаційна влада Криму за вказівкою спецслужб РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше,
– підкреслив представник БПП.

Також народний обранець зауважив, що підозрювані у злочині є важливими свідками організації планомірного та цілеспрямованого державного тероризму з боку Російської Федерації.

Їхні життя та безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні, а також запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків,
– резюмував пан Антон.

Читайте також: В МВС назвали два головні мотиви замаху на Геращенка

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.

До слова, сам нардеп, а також радник МВС Зорян Шкіряк її підтвердили.

Теги: Україна Кримінал Політика Антон Геращенко Новини Росії СБУ Блок Петра Порошенка Розслідування Російська пропаганда Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
сьогодні, 16:40 Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
Злой Одессит 582
сьогодні, 13:29 "Три ікси: Реактивізація" або Він Дізель у ще одному бездумному бойовику
Юлія Ліпенцева 986
Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
сьогодні, 13:21 Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
2353
Современное поколение – кто они?
сьогодні, 08:30 Современное поколение – кто они?
Володимир Співаковський 3265
Крымский комплекс неполноценности, или Кого приглашают на полуостров
21 січня, 22:30 Крымский комплекс неполноценности, или Кого приглашают на полуостров
Злой Одессит 2 7622
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Батьки та вчителі київської школи пояснили, чому відмовились від букетів на 1 вересня
 1 вересня 2016 , 20:28
Про невдачі, нову партію та перевибори до Ради: повна версія інтерв'ю з Саакашвілі
 22 листопада 2016 , 21:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук