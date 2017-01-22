Геращенко відповів пропагандистам Кремля щодо замаху на нього

Народний депутат Антон Геращенко вважає 20 січня 2017 року своїм другим днем народження.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

У цей день ввечері в Києві Службою безпеки України було затримано двох осіб, які планували моє вбивство,

– зазначив політик.

У зв’язку з цим нардеп подякував очільнику СБУ Василю Грицаку та всім тим співробітникам спецпідрозділів, "які вдень і вночі працювали для того, щоб затримати небезпечних терористів і не дати їм підірвати ще один автомобіль з черговою жертвою в центрі Києва".

Сам факт того, що мене обрали російські спецслужби як мішень для чергового терористичного акту, говорить про те, що все, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України є правильним,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Крім того, Геращенко прокоментував інформацію прокремлівських ЗМІ про те, ще цей замах є інсценуванням.

Щодо заяв російських пропагандистських ЗМІ та їх філій в Україні про нібито інсценування замаху на мене, то під час публікації вашої брехні, прошу врахувати, що напередодні увечері Шевченківський районний суд заарештував двох підозрюваних у справі про замах на моє життя на два місяці, без права внесення застави. Під час вибору запобіжного заходу, суд врахував як обсяг наведених слідчими та прокурорами доказів щодо причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що одного з двох затриманих достроково амністувала окупаційна влада Криму за вказівкою спецслужб РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше,

– підкреслив представник БПП.

Також народний обранець зауважив, що підозрювані у злочині є важливими свідками організації планомірного та цілеспрямованого державного тероризму з боку Російської Федерації.

Їхні життя та безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні, а також запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків,

– резюмував пан Антон.

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Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.



До слова, сам нардеп, а також радник МВС Зорян Шкіряк її підтвердили.