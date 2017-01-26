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Геращенко зізнався, чим займався з Кернесом до 2003 року

04:03, сьогодні 225 Читать новость на русском
Антон Геращенко займається політикою з 19 років
Антон Геращенко займається політикою з 19 років / Соцмережі

Депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко стверджує, що працював з опальним Геннадієм Кернесом у Харкові та навіть входив з ним до однієї фракції.

Про це він розповів під час розмови з журналістом Романом Скрипіним на його Youtube-каналі.

Я дійсно працював з Геннадієм Кернесом – це не є великим секретом. Ми йшли разом з ним до міськради Харкова та перебували в одній фракції. Проте з 2003 року наші шляхи розійшлися. Щоправда він ніколи мене не спонсорував. Завжди спонсорував себе сам, або це робили мої рідні та близькі,
– наголосив нардеп.

Також нинішній радник МВС розповів, як прийшов у велику політику.

Почав займатися політикою у 19 років. Саме у цей час, а це був далекий 1998 рік, я обирався на виборах Дзержинського району Харкова. У підсумку посів другу сходинку, і мені сподобалося боротися та перемагати. Я відчув, що маю йти у владу, щоб змінити нашу країну на краще,
– зауважив Геращенко.

Читайте також: Геращенко пояснив, як він принизив Януковича

Теги: Україна Політика Антон Геращенко Геннадій Кернес Історія Харків
Джерело: 24 Канал
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