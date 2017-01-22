Геращенко знав про замах заздалегідь

Народний депутат Антон Геращенко заявив, що знав про замах на себе заздалегідь.

Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Служба безпеки України мене попередила про те, що на мене готується замах. СБУ, контррозвідника, слідчі, співробітники оперативної служби, підрозділ "Альфа" провели колосальну роботу по нейтралізації, зі спостереження, зі збору необхідних доказів, по знищенню цієї терористичної групи, яка була направлена в Україну для моєї ліквідації за завданням спецслужб Росії,

– пояснив нардеп.

Нагадаємо, Геращенко підтвердив, що на нього готували замах.