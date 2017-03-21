Герасимов розповів, за яких умов припиниться блокада

Представник президента в ВР Артур Герасимов назвав умови припинення економічної блокади Донбасу.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Блокада може бути припинена за трьох умов: повне припинення вогню, відведення важкої техніки і повернення підприємств в українську юрисдикцію.

Він також додав, що всі ці пункти входять в Мінські домовленості, які Україна повністю виконує.

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Нагадаємо, на екстреному засіданні РНБО, що відбулось вранці 15 березня в Адміністрації Президента, було ухвалене рішення про припинення торгівлі з окупованими територіями Луганської та Донецької областей до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств.