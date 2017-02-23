Геймер загадково помер під час онлайн-марафону World of Tanks

За дві години до завершення 24-годинного благодійного марафону всесвітньо-відомої гри World of Tanks, американець вийшов на перекур і помер.

Сталось це в штаті Вірджинія в США, де американець Брайан Віньо брав участь в благодійному марафоні у популярній онлайн-стратегії. Про це повідомляє Metro.co.uk.

Мета марафону – зібрати гроші для невиліковно хворих дітей. Геймер брав участь в стрімінгу під нікнеймом PoShYbRiD. До цього він практикувався в грі більше п'яти років і часто брав участь в благодійних онлайн-марафонах через сервіс потокового відео Twitch, в якому зазвичай транслюють кіберспортивні турніри. Після 22 години, Віньо зник з мережі, вийшовши перекурити. Модератори і глядачі подумали, що він пішов спати, проте після кількох повідомлень, відповіді від гравця не було.

Деталі про причину смерті гравця поліція США не повідомляє. У Брайана Віньо залишилась жінка і троє дітей.

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