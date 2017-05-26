Гібридна війна Росії набирає обертів, – Порошенко

Міжнародна спільнота повинна спільно протистояти "щупальцям" Кремля.

Таку думку висловив Президент України у своїй статті "Велика сімка повинна стати обличчям до обличчя з Росією або потерпіти поразку" на Politico.

"Новий виток гібридної війни Росії набирає обертів. І його наслідки поширюються за межі України. "Щупальця" Кремля тягнуться до "горла" ключових регіональних центрів України і її трансатлантичних союзників. Захід повинен взяти на себе зобов'язання щодо спільних дій і об'єднатися для захисту своїх цінностей і дотримання міжнародного права", – йдеться у статті.

За словами Порошенка, Кремль не зупиниться, якщо Захід не буде реагувати. Глава України додав, що пріоритетним для Росії залишається кіберпростір, але Путін завдає гібридних атак по декількох напрямках.

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Ті, хто досить хоробрий, щоб обрізати ці щупальця, виявляються під новою атакою. Це недавно стало очевидним в Україні – коли ми призупинили доступ до соціальних мереж, керованих РФ, Москва відповіла масовою і скоординованою кібератакою,

– підкреслив Петро Порошенко.

Він нагадав і про недавні кібератаки РФ на свої інформаційні сили, у Парижі, Берліні та по всій Атлантиці, щоб захистити своїх соціальних медіа-агентів, таких як "ВКонтакте" або "Однокласники".

"Українські солдати довели, що готові заплатити своїм життям заради захисту Західних цінностей, таких як свобода і демократія. Україна довела, що є надійним оплотом цих цінностей і готова це робити для міжнародної безпеки. Інвестування в безпеку України – це інвестиції в безпеку Європи і за її межами", – резюмував головнокомандувач України.